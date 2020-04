Câmara de Matosinhos distribui máscaras reutilizáveis

Todos os residentes do concelho de Matosinhos vão receber máscaras em casa a partir de Maio. As máscaras são reutilizáveis e laváveis e são oferecidas pela Câmara Municipal, como medida de contenção associada à pandemia de Covid-19.

Num concelho com cerca de 175 mil habitantes, serão fabricadas cerca de 200 mil máscaras numa primeira fase. As máscaras são compostas por dois tecidos – um com tratamento bactericida e fungicida, o outro com tratamento impermeabilizante. Serão produzidas por um consórcio de unidades de produção de Matosinhos e a autarquia estima que estejam prontas no início de Maio, o mês onde se prevê o fim do estado de emergência. Os componentes usados na produção das máscaras aguardam a certificação do CITEVE, autoridade que garante o cumprimento das normas das máscaras comunitárias.

A autarquia vai distribuir as máscaras em todas as residências do concelho, uma vez que "quando terminar o confinamento obrigatório e as pessoas retomarem lentamente as suas actividades, vai ser fundamental a protecção individual", diz Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, em comunicado. Num concelho que regista 845 casos de infecção pelo novo coronavírus, "a grande preocupação é a segurança das pessoas nesse período de transição". A autarquia pretende também entregar um guia de utilização e manutenção das máscaras, assim como um guia com conselhos práticos para o período pós-confinamento.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Covid-19: Saiba como ajudar e pedir ajuda

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.