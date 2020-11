Câmara do Porto autoriza feiras e mercados – saiba quais

O município portuense já estabeleceu as feiras e mercados de levante que estão autorizados a realizar-se, tendo em conta as novas medidas de combate à pandemia.

Mercado da Alegria no Jardim do Passeio Alegre

A Câmara do Porto decidiu autorizar a realização de um conjunto de feiras e mercados de levante, por entender que estão actualmente reunidas as condições de segurança, de acordo com o despacho assinado esta sexta-feira pelo presidente Rui Moreira.

Entre as feiras e mercados de iniciativa municipal, estão autorizadas a ser realizadas a Feira de Produtos Biológicos do Parque da Cidade, a Feira dos Passarinhos, a Feira de Numismática, Filatelia e Coleccionismo, a Feira de Antiguidades e Velharias, a Feira de Artesanato da Batalha, o Mercado de Artesanato do Porto, o Mercado da Ribeira, o Mercado do Covelo e o Mercadinho da Ribeira.

De iniciativa privada, estão igualmente autorizados o Mercado da Alegria, no Jardim do Passeio Alegre, e o Mercado Porto Belo, na Praça de Carlos Alberto, que obtiveram parecer favorável das autoridades de saúde.

Face à evolução da pandemia, a realização destas feiras e mercados poderá ser objecto de prorrogação ou modificação, de acordo com as determinações que venham a ser adoptadas a nível nacional. O município assegurará o cumprimento dos planos de contingência, ficando salvaguardadas as medidas impostas pela Direcção-Geral da Saúde.