Câmara do Porto fecha teatros e museus e cancela eventos públicos para evitar contágio por Covid-19

A Câmara Municipal do Porto tomou hoje a decisão de fechar as portas de todos os teatros e museus municipais e de cancelar todos os eventos públicos na cidade para evitar o contágio por Covid-19. A medida preventiva deverá ficar em vigor até 3 de Abril.

Esta é uma decisão que vem complementar o plano de contingência interno, já adoptado nas instalações do município e pelos trabalhadores municipais, após a publicação do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença ao novo Coronavírus (Covid-19), divulgado esta segunda-feira.

Ficam cancelados todos os eventos organizados pela autarquia, incluindo espectáculos no Teatro Municipal ou exposições na Galeria Municipal, assim como todas as actividades desportivas em recintos fechados, os campos de férias e todas as visitas ao edifício dos Paços do Concelho. Encerram temporariamente todos os museus e bibliotecas sob alçada do município, piscinas municipais, Pavilhão da Água e Centros de Educação Ambiental.

A autarquia informou ainda que se mantém, por enquanto, o acesso a locais de atendimento ao público como o Gabinete do Munícipe, o Balcão do Inquilino Municipal (Domus Social) ou o balcão de atendimento da Águas do Porto. No entanto, reforça a possibilidade de atendimento virtual.

