Câmara do Porto oferece 2900 árvores e plantas

As árvores e arbustos da flora portuguesa serão oferecidos aos residentes do Porto que tiverem um jardim ou um quintal. As candidaturas estão abertas até 30 de Abril.

Nesta quarta edição da iniciativa "Se tem um jardim, temos uma árvore para si", a Câmara do Porto vai distribuir gratuitamente 2900 árvores e arbustos. Os requisitos são simples: ser residente no Porto ou constituir uma organização com jardins ou quintais privados dentro da cidade. Pode submeter o pedido, após preenchimento da ficha de candidatura, até ao dia 30 de Abril.

Estão disponíveis espécies como bétulas, ciprestes, gilbardeiras, jasmineiros-do-monte, lódãos, macieiras-brava, medronheiros, pilriteiros e teixos. Para que a escolha dos candidatos seja de acordo com as características do seu jardim e gostos, toda a informação relevante encontra-se disponível para consulta aqui.

O programa faz parte do projecto FUN Porto – Florestas Urbanas Nativas no Porto – e germinou em 2016. Nas três edições já realizadas foram oferecidas e plantadas seis mil árvores e arbustos nos jardins e quintais privados da cidade, que representam "7,8% da área total do território concelhio", pelo que são "fundamentais para aumentar a quantidade e qualidade da cobertura verde da cidade e promover a biodiversidade".

+ Há um novo parque botânico no Porto

+ Adeus, eucaliptos. Valongo vai plantar 2960 sobreiros

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana