Câmara do Porto quer criar ateliês para artistas da cidade

Construído a propósito do Porto 2001 — Capital Europeia da Cultura, o edifício dos Ateliês da Lada, por cima do Túnel da Ribeira, poderá vir a ser convertido em espaços de trabalho para os artistas visuais e colectivos sediados na cidade. O projecto ‘Estúdios e Ateliês Municipais’, proposto pelo presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Rui Moreira, está a ser avaliado e deverá ser operacionalizado em colaboração com a Ágora.

A empresa municipal de cultura e desporto ficará encarregada de promover o concurso para atribuir os seis ateliês, quatro no edifício principal e dois no apartamento adjacente, que será alvo de obras de requalificação para o efeito. Para ser elegíveis, os artistas deverão exercer a sua actividade na cidade e, caso sejam seleccionados, poderão instalar-se no centro histórico para trabalhar durante três anos.

O espaço, que estará equipado com uma cozinha e uma divisão para refeições e convívio, será cedido “mediante contrapartida financeira a pagar pelos artistas, mas ‘por um valor consideravelmente menor do que o preço de mercado estimado para o arrendamento’”, segundo a proposta de Rui Moreira.

Nesse sentido, e “de forma a que os montantes sejam simbólicos”, a CMP vai alocar 100 mil euros ao projecto para o primeiro triénio. O município deverá, também, suportar todas as despesas de manutenção do conjunto de ateliês, como luz, água, gás natural e telecomunicações no período de duração do contrato.

+ Programa 'Cultura em Expansão' é retomado em Setembro

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story