Canil/Gatil de Santo Tirso reabre com boxes gratuitas para animais de doentes com Covid-19

Durante a pandemia provocada pela Covid-19, multiplicaram-se as acções de solidariedade para ajudar aqueles que foram infectados pela doença. Têm surgido também gestos para ajudar os respectivos animais de estimação, que precisam de ser separados dos donos.

É o caso do Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso que, aquando da reabertura na passada segunda-feira 4, decidiu disponibilizar seis boxes para esses animais. Há, assim, espaço para acolher quatro gatos e dois cães de munícipes infectados, garantindo todos os cuidados necessários, desde o transporte para as instalações do abrigo à alimentação diária.

Para o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, este "é um tipo de resposta que estamos a garantir, devido à nova realidade, e que demonstra que a autarquia está atenta e em permanente actualização de medidas", lê-se no portal de notícias da autarquia.

Além desta iniciativa, a reabertura do canil e gatil implicou a implementação de novas regras. As adopções podem continuar a acontecer, mas as visitas para ver os animais são feitas exclusivamente por marcação (via 252 856 292, 917 251 892 ou santotirso@cm-stirso.pt). Como na maior parte dos espaços públicos, é obrigatório o uso de máscara e o respeito pelo distanciamento entre pessoas.

