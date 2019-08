De 6 a 8 de Setembro, a cidade dos arcebispos veste-se de branco para uma das festas de Verão mais esperadas. Falamos-lhe da Noite Branca, que na oitava edição promete animar Braga durante três dias e três noites. Para que tenha uma ideia, concertos, instalações, residências artísticas, exposições, teatro, dança, cinema e circo são apenas exemplos do que vai encontrar no decorrer daquele que a organização define como “o maior evento cultural de acesso gratuito do país”. Popular / Vanguarda é o tema deste ano da iniciativa.

Capitão Fausto, The Legendary Tigerman, Bons Rapazes - DJ Set (Palco Avenida), Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato, Dino D’Santiago (Palco Praça), D’Alva e Retimbrar (Theatro Circo) foram os escolhidos para lhe dar música no dia 6. Também na sexta-feira, vai poder assistir a Circuito (Palco Praça), “um espectáculo que envolve comunidades musicais muito diversas e muito pouco habituadas umas às outras” com os samples, os sintetizadores, o vídeo e a manipulação sonora a aliarem-se aos cavaquinhos e braguesas, aos bombos e às vozes, para a construção de “uma síntese” entre o acústico, o electrónico, o tradicional e o novo.

Luís Represas, Sara Tavares (Palco Praça), Diabo na Cruz (Palco Avenida) e Glockenwise (gnration) estão entre as atracções musicais para ver e aplaudir no sábado. A não perder há também o chamado Sleeping Concert, “uma experiência em formato concerto de longa duração no qual o público é convidado a pernoitar na blackbox do gnration. Composto por música contemplativa e criada em tempo real”, o experimento “pretende servir como contraponto à agitação que caracteriza a Noite Branca”. A tranquilidade vai chegar até si em ondas sonoras, durante oito horas, afirmam.

No último dia do evento é momento de ouvir a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, num concerto em que a música de dança é a grande estrela.

Ao longo dos três dias, conte encontrar abertos, durante a noite, museus e espaços culturais da cidade, como o Museu dos Biscainhos, a Sé, o Museu Pio XII, a Casa dos Crivos, a Biblioteca Lúcio Craveiro, o Museu da Imagem, o Palácio do Raio, a Fonte do Ídolo e as Termas Romanas, com programação para famílias. Sítios como o Largo do Paço, os Claustros de Santo Amaro, o Largo S. João de Souto, a Avenida Central e a Avenida da Liberdade vão estar ocupados com actividades artísticas.

Para que não tenha desculpas para ficar de fora, até lhe facilitaram as deslocações. Enquanto a CP - Comboios de Portugal assegura bilhetes especiais a 2€ (ida e volta) nos Comboios Urbanos do Porto, com origem em qualquer estação da rede e destino a Braga, os autocarros TUB oferecem três linhas específicas que, durante toda a noite, unem o centro da cidade aos parques de estacionamento do Estádio Municipal de Braga, do E.Leclerc e da Avenida Robert Smith, por 1€ (ida e volta).

+ Expensive Soul celebram 20 anos com concerto gratuito em Leça da Palmeira

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.