Expensive Soul celebram 20 anos com concerto gratuito em Leça da Palmeira

“Este é o sítio/Este é o local/Leça da Palmeira/Terra mais bonita de Portugal”, cantavam os Expensive Soul, no single Eu Não Sei, inserido no álbum de estreia B.I. O duo, formado por Demo e New Max, surgiu em 1999, altura em que os dois faziam parte da mesma turma na Escola Secundária da Boa Nova, em Leça da Palmeira, mas só em 2004 saltou para as luzes da ribalta. Agora, a banda regressa à sua terra natal para celebrar 20 anos de carreira com um concerto de entrada livre a 31 de Agosto, às 22.00, junto ao Farol de Leça.

A dupla, que pôs o país inteiro a fazer coro de canções como Brilho, 13 Mulheres ou O Amor É Mágico, conquistou o público com uma sonoridade que mistura soul, reggae, R&B e hip-hop. No concerto terão lugar, também, as faixas do disco mais recente, A Arte das Musas, editado a 14 de Junho, que inclui os singles Limbo e Amar É Que É Preciso.

O novo álbum já tem mais de 500 mil plays no Spotify e é prova viva da longevidade do projecto musical da dupla, que vai terminar o ano de celebração com um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 23 de Novembro, e já tem agenda preenchida para o resto do ano.

