Aos sábados há concertos de jazz ao ar livre nos jardins do Palácio de Cristal

Durante o mês de Agosto, aos sábados, os jardins do Palácio de Cristal vão receber mais um Ciclo Porta-Jazz ao Relento. A música começa às 22.00 e depois dos concertos há sempre DJ sets até à 01.00. A entrada é gratuita.

No total estão programados cinco concertos de jazz e o primeiro acontece já no próximo fim-de-semana, dia 3. Para estrear o palco vai marcar presença o trio liderado pelo pianista e compositor portuense Pedro Neves, com Miguel Ângelo, no contrabaixo, e Leandro Leonet, na bateria. Logo a seguir o DJ portuense Pedro Tenreiro sobe à cabine para animar a noite.

Quanto aos restantes concertos, fique a saber que vão actuar nomes como The Rite of Trio, João Mortágua, Jeffery Davis Quinteto, entre outros artistas. Para tornar as suas noites ainda mais agradáveis, todos os sábados vai ser instalado um bar de vinhos, e uma zona dedicada à venda de discos de jazz para coleccionadores.

© DR

+ Cinco bares para ouvir música ao vivo no Porto

+ Todas as quintas-feiras há concertos no terraço do Vinum

+ Vila Nova de Gaia vai receber um festival dedicado às danças afro-latinas

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.