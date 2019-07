Todas as quintas-feiras há concertos no terraço do Vinum

Não tem planos para quinta-feira ao fim da tarde? Vá ao Vinum Restaurant & Wine Bar, nas caves Graham's, em Vila Nova de Gaia, e acabe o dia a assistir a um concerto de Jazz e Bossa Nova.

Todas as quintas-feiras a partir das 18.00, até ao final de Outubro, o terraço do Vinum (do qual é possível ter uma vista privilegiada sobre Gaia e Porto) vai ter música ao vivo a cargo do Duo Belíssimo, com Elias Borges no saxofone, e Beatriz de Luca na voz.

A entrada é livre, apesar de não haver consumo obrigatório, mas há sempre fome. E sede. Nada que uns petiscos — atum marinado em molho de soja e sésamo, presunto de vaca velha de Trás-os-Montes, lulas fritas e ostras do Algarve, entre outros — e uns cocktails à base de vinho do Porto não resolvam. O estacionamento é gratuito e até pode reservar um lugar através do número 22 093 0417 ou do email reservas@vinumatgrahams.com.

+ Os melhores restaurantes em Gaia

+ Os melhores terraços no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.