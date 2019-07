O DMAES Summer Bootcamp, festival de dança que junta amadores e profissionais, está de volta para a nona edição. Entre 2 e 11 de Agosto, Vila Nova de Gaia vai receber várias actividades relacionadas com as danças afro-latinas.

O programa conta com festas na praia, dentro da esplanada Ar D'Mar, ou na piscina, espectáculos, seminários e exposições. Há ainda a possibilidade de participar em workshops de dança na ALC Dance Studios - escola que organiza o DMAES. Alguns dias do festival vão ainda acabar com chave de ouro na discoteca MUXIMA e com festas temáticas.

O festival vai contar com a participação de mais de 2000 pessoas, vindas de mais de 30 países, assim como a presença de vários artistas nacionais e internacionais de várias áreas da dança.

Se ficou interessado, fique a saber que os bilhetes e os preços variam de acordo com as actividades em que quer participar. Algumas têm ainda entrada gratuita, como por exemplo as festas de praia ou os espectáculos de dança, no dia 11, na Douro Marina.

+ Cinco sítios para dançar no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.