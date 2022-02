Carnaval vai ser celebrado com churrasco brasileiro na Boavista

No restaurante soMos e no hotel Crowne Plaza Porto, a celebração do Carnaval vai durar de sábado a terça-feira. O restaurante vai ter um menu especial para viajar até ao Brasil sem sair da Avenida da Boavista e o hotel tem descontos para o fim-de-semana prolongado.

O primeiro brinde ao Carnaval é feito no sábado, com a caipirinha de assinatura de Rui Marinho, barman do soMos, num serão que contará com os ritmos de bossa nova ao vivo. Na noite de Carnaval, dia 28 de Fevereiro, o grelhador e as carnes nobres serão peça central do menu especial (29€ por pessoa), onde não faltarão os clássicos da gastronomia brasileira.

© DR Churrasco no SoMos

Depois do aperitivo e da caipirinha de cortesia, o menu desenhado para desfrutar entre amigos abre com entradas para partilhar, com a mini empada de vitela, a trouxa de vegetais e frutos secos, e o camarão crocante. Da grelha para o prato, chegam as carnes seleccionadas, acompanhadas dos tradicionais feijão preto, farofa, salada mista, tempura de banana e batatas. Para terminar a refeição, um pavê de piña colada, crumble de citrinos e sorbet de lemon grass.

Neste fim-de-semana prolongado de Carnaval, o hotel Crowne Plaza Porto terá condições especiais de reserva, entre os dias 28 de Fevereiro e 1 de Março. O estacionamento e o late check-out são oferta do hotel (mediante disponibilidade). A presença nos programas de Carnaval do soMos e Crowne Plaza está sujeita a reserva antecipada através de telefone (22 607 2552) ou e-mail (somos.restaurant@ihg.com).

