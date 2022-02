Carros clássicos percorrem o Porto no Passeio dos Ingleses

O Passeio dos Ingleses está de volta ao Porto no dia 26 de Fevereiro, com automóveis clássicos fabricados em Inglaterra. A edição de 2022 vai dar destaque aos veículos produzidos entre 1946 e 1985, dos quais se destacam marcas como a Jaguar, MG, Rolls Royce, Bentley, Triumph, Rover, Morgan e Lotus. A concentração começa entre as 09.00 e as 09.30 na zona da Foz, devido às obras que decorrem na Avenida dos Aliados, tendo como destino a Casa de Vila Verde, em Lousada.

A meio do percurso, os participantes dividir-se-ão em Grupo Desportivo e Grupo Turístico, seguindo os seus próprios itinerários. O Grupo Turístico efectuará uma paragem para visitar o Mosteiro de Pombeiro, em Felgueiras, enquanto o Grupo Desportivo poderá acelerar no Kartódromo de Fafe.

© DR Passeio dos Ingleses

O Passeio dos Ingleses realiza-se em simultâneo no Porto e em Lisboa – na capital, os participantes saem do Parque Eduardo VII em direcção a Leiria. Os interessados em participar nesta iniciativa, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, podem inscrever-se até ao dia 18 de Fevereiro.

Programa Porto-Lousada:

09.00 Concentração na Foz

10.00 Partida do Passeio

11.30 Kartódromo de Fafe (Grupo Desportivo)

11.30 Visita ao Mosteiro de Pombeiro (Grupo Turistico)

13.00 Chegada à Casa de Vila Verde em Caíde de Rei, Lousada

13.30 Almoço na Casa de Vila Verde

