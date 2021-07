A Casa da Companhia é o novo boutique hotel de cinco estrelas do Porto, situado no edifício histórico onde funcionou a Real Companhia Velha.

A Casa da Companhia foi construída no século XVI pela família de um mercador nobre do Porto chamado Brás Brandão. No século XVIII, no tempo do Marquês de Pombal, foi alugada pela Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, actualmente conhecida como Real Companhia Velha, uma das mais antigas empresas produtoras de vinho do Porto e Douro DOC.

No passado dia 5 de Julho, foi aqui inaugurado o novo hotel de cinco estrelas do Porto, um investimento do grupo canadiano Mercan, no valor de 11,2 milhões de euros. A nova unidade de luxo na Rua das Flores manteve a traça histórica do edifício e dos interiores, que foram restaurados, preservando os tectos abobadados e pedras originais. Conta com 40 quartos, dos quais dez são suítes, um restaurante-bar, spa, piscina interior e exterior, ginásio e um pátio.

© DR / Casa da Companhia Quarto Deluxe Twin com jardim interior

O hotel privilegia o uso de produtos nacionais, como as louças da Vista Alegre, os atoalhados e roupas de cama da Lameirinho, e o design de interiores do atelier de Paulo Lobo. Os quartos são decorados com materiais e cores naturais. Estão disponíveis em várias tipologias – alguns com jardim interior, outros com vista para a Sé do Porto –, a preços desde 199,26€ para os quartos e 384,90€ para as suítes.

© DR / Casa da Companhia Piscina interior do spa

O acesso ao spa é reservado a hóspedes com idade superior a 16 anos. Conta com piscina interior aquecida, banho turco, sauna, ginásio e massagens. Poderá também aproveitar a piscina exterior no terraço, com vista para a Sé do Porto.

Em breve abrirá o restaurante e bar, com acesso directo pela Rua das Flores. Aqui poderá provar uma selecção de pratos tradicionais portugueses, com influência mediterrânica e internacional, em harmonia com a carta de vinhos. Aproveite também o pátio interior, para relaxar com uma bebida.

© DR / Casa da Companhia Poderá relaxar com uma bebida no pátio interior do hotel

Para esta fase de abertura, o hotel lançou várias campanhas promocionais. Está em vigor, até 31 de Agosto, uma oferta com um desconto de 35%, válida para estadias até 31 de Outubro de 2021. Inclui uma welcome drink à chegada, um upgrade de quarto (mediante disponibilidade) e 15 minutos de massagem na zona de bem-estar do hotel, onde poderá utilizar gratuitamente a piscina interior, sauna e banho turco. Estão também disponíveis pacotes de “4 noites por 3” ou “7 noites por 5”, para quem quiser fazer umas mini-férias ou usar o hotel como escritório de luxo remoto.

Rua das Flores, 69 (Porto). 22 976 10 20. Desde 199,26€. casadacompanhia.com

+ Floresta Café: há uma nova esplanada na Rua das Flores

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal