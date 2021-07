Floresta Café: há uma nova esplanada na Rua das Flores

A Floresta é a nova casa do casal Mariia Kulagina e Alexey Mikhaylov, proprietários de outros espaços no Porto, como o Do Norte e Hungry Biker. Com inspiração na natureza, o novo café foi construído com materiais naturais e reaproveitados, e promete ser uma boa opção para o brunch, almoço, uma chávena de café, um copo de vinho ou cocktails, no interior ou na esplanada.

As obras e decoração do novo café foram feitas à mão, com muita madeira e móveis reciclados. Todos os troncos foram reaproveitados de limpezas florestais nas margens do rio Douro e as mesas foram construídas pelo proprietário, Alexey, que combinou carvalho e eucalipto, preservando as curvas naturais da árvore. O espaço, que é pet-friendly, está aberto todos os dias na Rua das Flores.

Há especialidades como panquecas doces de queijo com frutas sazonais, frutos secos, cacau e creme de café caseiro (7,50€), waffles caseiras com bacon, ovos, pepinos e molho de francesinha (9,90€), fatias douradas de croissant brioche com creme de pistácio (7,90€) e tostas como a de salmão fumado e ovos mexidos (9,90€), a veggie com cogumelos, tofu, grão-de-bico e abacate (7,90€) ou a strawberry fields, com morangos e queijo-creme (8,50€).

No Floresta também pode encontrar o brunch ao estilo do Hungry Biker, com dois menus de porções generosas, ambos a 14,95€. O primeiro inclui ovos mexidos, bacon, salsicha grelhada, cogumelos grelhados, batata com molho verde, tomate assado, salada com cebola roxa fermentada, tostas com manteiga e compota, iogurte natural com frutas, granola mel, e ainda bebidas como latte, chá ou americano (quente ou frio). O segundo menu de brunch é quase igual, mas leva salmão fumado e abacate, em vez de bacon e salsicha. Há também opções vegetarianas.

Na época de Verão, o espaço apresenta várias bebidas refrescantes, como smoothies de frutas sem açúcar (4,50€), iced matcha (5€), iced latte (2,50€) e cocktails como Aperol Spritz (6,50€), Mimosa (4,50€) e Porto Tónico (5,50€). Servem também vinhos do Douro e bebidas quentes como especialidades de café, chás, infusões e chocolate quente.

Floresta Café by Hungry Biker: Rua das Flores 146 (Porto). Seg-Qui 09.00-16.00. Sex-Dom 09.00-17.00. Pet-friendly.

