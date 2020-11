Casa da Música acolhe concerto final do Concurso Internacional Santa Cecília

O reconhecido concurso de piano para jovens intérpretes termina com um concerto neste sábado. Os finalistas estarão em palco com a Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Todos os anos, mais de 70 jovens pianistas de todo o globo rumam ao Porto para participar no Concurso Internacional Santa Cecília, um dos mais reconhecidos concursos internacionais de piano nesta faixa etária, organizado pelo Curso de Música Silva Monteiro. Face ao actual contexto pandémico, teve de se adaptar e reestruturar, mas é um dos poucos do género a realizar-se nas presentes circunstâncias. A final acontece no sábado, às 10.30, na Sala Suggia da Casa da Música, e contará com a presença dos três finalistas, que estarão acompanhados pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a batuta do maestro Osvaldo Ferreira.

Habitualmente, os participantes encontram-se durante uma semana para competir nas várias eliminatórias até serem conhecidos os três finalistas. Tendo em conta a evolução da pandemia de Covid-19, as primeiras fases da 22.ª edição realizaram-se online, a que se seguiram as semifinais presenciais com 16 pianistas de países como Brasil, Japão, Itália, Áustria, Ucrânia, Polónia e Coreia do Sul. Desse grupo sairão os três finalistas, que vão actuar no concerto de sábado.

Este ano há um prémio especial com votação do público, a decorrer online até sexta-feira. O vencedor do concurso arrecada um prémio monetário no valor de 10 mil euros, além de ter a oportunidade de editar um CD com a produtora KNS Classical e de participar em recitais e festivais de música em Portugal, Espanha e França. Os bilhetes para o concerto final custam 7,50€, mas quem não conseguir um dos lugares marcados na lotação reduzida da sala pode assistir à transmissão online no Facebook e YouTube.

