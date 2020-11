O Porto vai ter concertos de Natal à luz das velas

A edição de Natal do Candlelight vai trazer três concertos alusivos a esta quadra, que serão tocados à luz das velas. As sessões vão decorrer no Ateneu Comercial do Porto e no Centro de Congressos do Porto Palácio Hotel, criando um ambiente que vai reflectir a aura especial da época natalícia.

As peças serão interpretadas pelo Quarteto de Cordas Opus Quatro e pelo grupo Pop-Up Vozes Portáteis. “Músicas de Natal à luz das velas” (9 de Dezembro) é o primeiro concerto, que terá lugar no Ateneu Comercial do Porto com sessões às 19.30 e 21.15. Também no Ateneu decorre o “Coro de Natal à luz das velas”, no dia 16 de Dezembro, às 19.30 e 21.15.

“Tchaikovsky e Vivaldi à luz das velas” (19 de Dezembro) traz algumas das obras mais populares do repertório clássico, desta vez no Centro de Congressos do Porto Palácio Hotel, com sessões às 19.45 e 21.30. Veja a programação completa aqui.

Os bilhetes custam entre 15€ e 40€, consoante a visibilidade para o palco, e podem ser comprados online.

