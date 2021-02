Casa da Música transmite concertos online todas as semanas

Com as portas fechadas, a Casa da Música abre-se ao mundo para reviver alguns dos espectáculos que marcaram a sua história. A partir desta semana, a instituição passa a exibir, em streaming, três concertos semanais e gratuitos.

A grelha de programação semanal inclui três transmissões de tipologia distinta. Os "Concertos Fora de Série" (quartas, 21.00) nascem de um propósito especial e perduram na memória pelo seu carácter extraordinário. Os espectáculos para os mais novos (domingos, 11.00) afirmam a natureza diversa e estimulante das actividades do Serviço Educativo. Por último, os "Concertos da Casa" (domingos, 17.00) trazem interpretações de algumas das obras mais emblemáticas do repertório erudito.

Tome nota dos próximos espectáculos que pode acompanhar gratuitamente: o Carnaval dos Animais do Serviço Educativo (domingo 14, 11.00), o Concerto para piano e orquestra n.º 20 de Mozart, pela Orquestra Sinfónica do Porto (domingo 14, 17.00), e Vésperas de Natal, pela Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música (quarta 17, 21.00). Consulte aqui o programa completo.

Nos dias anteriores a cada transmissão, são disponibilizados os materiais informativos e promocionais – entrevistas com maestros, compositores e solistas, folhas de sala, notas de programa – que permitem conhecer melhor as propostas da programação. Acompanhe tudo no blogcasadamusica.com, no Facebook ou no YouTube.

