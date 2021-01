Teatro Municipal do Porto arranca com programação online

Teatro, literatura e música são algumas das artes na agenda online do Teatro Municipal do Porto.

Com as salas de espectáculo fechadas, o TMP - Teatro Municipal do Porto teve que se adaptar à situação pandémica e lançou uma programação online. Para os próximos tempos, estão na agenda o teatro, a música e a literatura.

O primeiro conteúdo a ser disponibilizado é um documentário sobre a criação do projecto Estreito/Estrecho, uma colaboração entre a mais antiga companhia de teatro portuguesa, o TEP - Teatro Experimental do Porto, e a companhia chilena, Teatro La Maria. Vai poder ver este vídeo, gratuitamente, entre os dias 29 e 31 de Janeiro. No último dia, pode contar com uma conversa com os artistas, que vai ser transmitida no Zoom e nas páginas de Facebook de ambas as companhias e do TMP. É necessário fazer inscrição prévia no email paralelo.tmp@agoraporto.pt.

Para o mês de Fevereiro está marcado o regresso das Quintas de Leitura. No dia 11 de Fevereiro, vai celebrar-se a obra de dois poetas portuenses, Filipa Leal e João Habitualmente, numa sessão chamada "O astronauta casou-se por lá". Além disto, também vai poder assistir a um número de circo contemporâneo, da responsabilidade de Daniel Seabra e Margarida Monteny, e a dois momentos musicais, de Lavoisier e Cachupa. Tudo acontece a partir das 22.00 e, posteriormente, vai ficar disponível até dia 14 de Fevereiro. Os bilhetes custam 4,50€.

De uma parceria entre o TMP e a editora Lover & Lollypops nasceu o ciclo "Understage", cuja próxima edição acontece no dia 19 de Fevereiro, às 22.00. Os Conferência Inferno, um trio portuense composto por Francisco Lima, Raúl Mendiratta e José Miguel Silva, vão subir ao palco virtual. O concerto estará disponível durante 48 horas, por 3,50€.

Cátia Pinheiro, Patrícia da Silva e Paula Sá Nogueira, três criadoras da companhia de teatro Estrutura, juntaram-se para criar F..., onde o feminismo é tema principal. O espectáculo vai estar disponível, por 4,50€, na última semana de Fevereiro, entre os dias 25 e 28.

Todos os conteúdos vão estar na plataforma BOL - Bilheteira Online.

