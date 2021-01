Olga Roriz apresenta ‘Autópsia’ no palco online do São João

Este ano, o ciclo Dancem!21, que regressa após a última edição em 2014, apresenta-se num formato diferente do habitual, através de transmissões online. Entre este sábado, 23 de Janeiro, e o próximo, 30 de Janeiro, vai ser possível assistir a Autópsia, a mais recente criação de Olga Roriz, onde a coreógrafa toma as dores do mundo e procura um lugar de paz.

“Volvido um quarto de século, o ciclo do Teatro Nacional São João dedicado à dança continua a celebrar esta arte, assim como os seus criadores”, lê-se em comunicado da organização. “Através da dança, o espectador é convidado a reflectir sobre a visão de si mesmo e do que o rodeia”, acrescenta-se sobre o primeiro de dois dos espectáculos deste ciclo, que vão estar disponíveis on demand na plataforma BOL. O segundo é Sons Mentirosos Misteriosos, que também será transmitido online em datas a anunciar.

Em Autópsia, a coreógrafa é responsável pela direcção do espectáculo, como também pela selecção musical, cenografia e figurinos, concepção de vídeo e direcção de cena. O espectáculo pode ser visto entre as 21.00 de 23 de Janeiro e as 00.00 de 30 de Janeiro. Os bilhetes de acesso à sala virtual do São João, que têm o custo de 2€, permitem a visualização até três dias após a sua aquisição.

