Casa de Pasto da Palmeira: há novos petiscos com vista para o Douro

Com uma das esplanadas mais cobiçadas da cidade – na Cantareira, com vista para o rio Douro –, a Casa de Pasto da Palmeira é o sítio certo para experimentar novos petiscos, com uma carta que muda ao ritmo das estações. A nova carta, da autoria do chef João Pupo Lameiras, é inspirada nas cores e sabores da Primavera.

Na secção das “Frias, Quentes e Boas”, há novidades como a sopa (fria ou quente) de alho francês e raiz forte com mexilhão fumado (5,50€), a salada com queijo da ilha, framboesas e vinagrete moreno (6€) e os espargos, ervilhas de quebrar em tempura, sal de lima-limão e mayo (6,50€).

© The Foodies Club Novidades na Casa de Pasto da Palmeira

Nos “Pratinhos”, o destaque vai para o bife de atum fresco com salada de feijão branco e citrinos (12€), o cevadotto de tomates frescos, secos e assados e migalhas crocantes (8,50€), e os ovos à Rui, versão 457x103 com linguiça fresca do Bolhão (9€).

Os doces reservam surpresas como os morangos, ovos moles e terrina de suspiros, nata e manjericão (6€) e a mousse de chocolate e gelado de flor de sal (6€) – uma experiência doce, salgada, gelada e crocante.

A Casa de Pasto da Palmeira conta também agora com um menu de brunch ao fim-de-semana, que inclui opções como tosta de espargos com ovos escalfados e molho holandês, tomatada com ovos (uma “shakshuka portuguesa”), linguiça do Bolhão e pão torrado, iogurte grego, granola de frutos secos e fruta e ainda french toast (rabanada) com morangos, crème fraîche e mel.

O restaurante está aberto todos os dias, das 12.00 às 22.30, e aceita reservas durante a semana, através do número 226 168 244, com serviços de entrega e take-away.

+ As melhores esplanadas do Porto

+ Os melhores restaurantes com esplanada no Porto

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade