O Palacete Silva Monteiro, que funciona como sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), está a ser restaurado pelos alunos da Universidade Católica do Porto desde 2019. Em 2023, o edifício vai ser transformado num espaço cultural, mas, antes disso acontecer, a Casa do Vinho Verde vai abrir o jardim ao público para sessões de cinema, ainda este Verão.

O objectivo é "dar um contributo à cultura com exposições, conferências, concertos, teatro, fotografia, e esperamos abrir o espaço à cidade", explicou o presidente da CVRVV, Manuel Pinheiro, citado pelo portal municipal. A aprovação deste projecto significa que a sede dos Vinhos Verdes, que ali está desde 1944, passe para um edifício próximo do palacete, com entrada pela Rua da Restauração.

Como estas mudanças só estão previstas para daqui a dois anos, para já o edifício vai receber diferentes experiências e actividades pontuais, como a concessão de um bar no jardim da Casa Do Vinho Verde, com vinhos verdes a copo, petiscos e o ciclo de cinema, agendado para este Verão, com curadoria de Daniel Ribas e Rita Morais.

A animação começa já no sábado, 10 de Julho, com a exibição de Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. O próximo filme em destaque é First Cow e vai ser exibido a 16 de Julho. Depois, a 14 de Agosto, poderá ver Os Respigadores e a Respigadora. Ainda em Agosto, no dia 21, terá a oportunidade de assistir a Cemitério do Esplendor e para 11 de Setembro fica o filme Tabu.

Todas as sessões começam por volta das 20.30, hora em que se faz uma prova de vinhos verdes, e o início do filme está marcado para as 21.00. A programação completa está disponível no site do Vinho Verde e os bilhetes custam 5€. Pode reservar o seu lugar online.

