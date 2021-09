Casa Nanda volta a abrir as portas no Porto

É uma referência da cozinha tradicional no Porto. Está de volta esta semana com um espaço totalmente renovado e algumas novidades na carta.

Na Rua da Alegria, a Casa Nanda é uma referência da cozinha tradicional portuguesa desde 1978. Para quem quiser comer como se estivesse na casa da avó – bem servido e bem recebido –, a Casa Nanda é sempre uma aposta segura. O restaurante encerrou em Abril deste ano para obras e volta a abrir as portas ao almoço desta sexta-feira, 17 de Setembro.

É uma Casa Nanda completamente renovada. O restaurante foi alvo de obras de "revitalização e reorganização funcional, melhorando desde o sistema acústico até ao mais ínfimo pormenor do serviço ao cliente", diz-nos Rosária Sousa, filha dos proprietários. "As obras foram desenhadas pelo arquitecto Miguel Ribeiro, que, juntamente com o engenheiro Paulo Martins, mostrou que é possível concretizar o nosso sonho de melhorar o serviço para o cliente e para os colaboradores", acrescenta.

Há novidades na lista de vinhos e na carta, como o arroz de gambas, mas também polvo com molho verde, bolinhos de bacalhau e pataniscas feitas no momento, peixe para grelhar à posta e presunto da Casa do Porco Preto. "Quisemos apostar no que é português. Continuamos com a mesma cozinha tradicional em fogão a lenha", explica Rosária.

O restaurante vai estar aberto das 12.00.00 às 15.00 e das 19.00 às 22.30, encerrando segunda-feira todo o dia e domingo ao jantar. Excepcionalmente, estará aberto esta segunda-feira, 20 de Setembro.

Rua da Alegria, 394 (Porto). 22 537 0575. Ter-Sáb 12.00-15.00 e 19.00-22.30, Dom 19.00-22.30.

