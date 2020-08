Casario reabre com pratos icónicos de Castro e Silva

É com uma vista incrível para o Douro, a ponte e a zona ribeirinha de Gaia, que o Casario, instalado na Gran Cruz House, na Ribeira, volta a receber os clientes desde o início de Agosto, quando reabriu depois do fecho forçado devido à Covid-19.

A carta, desenvolvida a quatro mãos pelos chefs Miguel Castro e Silva e José Miguel Guedes, está agora mais informal, com pratos servidos em doses mais pequenas e a preços mais reduzidos, de forma a que os comensais possam explorar mais o menu.

Nele, além de alguns pratos-estrela do restaurante, Castro e Silva incluiu clássicos do Less, entretanto fechado em Lisboa, e do icónico Bull & Bear, no Porto. Como o incrível carpaccio de novilho com queijo da Ilha e rebentos de rúcula (9€), que "não estava numa carta há mais de dez anos", conta.

O tártaro de peixe com abacate e açafrão (9,50€), o "lollipop" de lula e camarão (8€/3 unidades), os ravioli de abóbora assada com amêndoa (8€) e o arroz de robalo com açafrão e limão (12,50€) são outras das novidades que pode e deve experimentar. À sobremesa, peça a mousse de chocolate com telha de amêndoa, "que fez muito sucesso no Less", ou o mil-folhas de amêndoa com maçã assada, vinho do Porto e mascarpone (ambos a 4,50€).

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ Os melhores restaurantes na Ribeira

Share the story