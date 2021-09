Casino de Espinho tem um novo bar no terraço com esplanada

Situado junto à praia, o Casino Espinho está aberto desde 1974 para quem procura jogos, espectáculos ao vivo ou simplesmente para quem quer passar umas horas entre pratos e copos. O casino do grupo Solverde acaba de inaugurar o Terrace Bar, um novo espaço exterior com esplanada, onde pode entreter-se com snacks e bebidas.

O novo espaço vem completar a oferta de restaurantes e bares do Casino, juntando-se assim ao Restaurante Baccará, onde pode provar as especialidades do chef Carola enquanto assiste a um espectáculo, ao Salão Atlântico, que se destaca pelo ambiente requintado, e aos outros dois bares, o The Joker Bar e o Central Bar.

© DR Terrace Bar do Casino de Espinho

Tendo em conta a obrigatoriedade de apresentação do certificado digital Covid-19 ou do teste negativo para aceder aos casinos e hotéis, serão disponibilizados, de forma gratuita, testes rápidos de antigénio. Os kits de autoteste serão entregues à entrada, a quem ainda não tiver o certificado.

Este mês, a agenda do Casino está preenchida com espectáculos de stand-up comedy de Nilton (11 de Setembro) e Aldo Lima (18 de Setembro), um concerto dos Amor Electro (25 de Setembro) e um jantar sul-americano com música ao vivo (dias 15, 22 e 29 de Setembro). Consulte aqui a programação completa.

+ The Yeatman celebra o fim do Verão com uma festa ao pôr-do-sol

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal