The Yeatman celebra o fim do Verão com uma festa ao pôr-do-sol

A festa está marcada para 23 de Setembro e vai ocupar as diferentes salas de eventos e terraços do hotel.

O Outono começa já no dia 22 de Setembro, por isso, para dizer adeus ao Verão e para celebrar o mês das vindimas, o The Yeatman vai acolher uma festa ao pôr-do-sol – o que não acontecia há dois anos – a 23 de Setembro. O evento vai ocupar diferentes salas e terraços do hotel.

O conceito é o mesmo do costume. Pode contar com uma prova de vinhos de 25 produtores nacionais de diferentes regiões, que vai incluir espumantes, brancos, tintos e Portos de sobremesa, mas também um vasto buffet de queijos, enchidos, mariscos, saladas, pratos quentes e sobremesas, pensados pelo chef Ricardo Costa, o responsável pela cozinha do restaurante homónimo do hotel. A comida e bebida são acompanhadas por música, cortesia de um DJ.

Tudo isto vai estar distribuído por várias áreas, de modo a garantir a segurança dos visitantes. À entrada será obrigatório apresentar o Certificado Digital COVID da UE ou o teste antigénio negativo (com relatório).

A festa começa às 19.00 e termina às 00.00. A entrada tem o custo de 110€ por pessoa, mas na compra de bilhetes para grupos entre 8 e 10 pessoas, o valor reduz para 100€ por pessoa. As reservas podem ser feitas online.

