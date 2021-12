Caudalie abre primeira boutique no coração da cidade

A poucos metros da Rua das Flores, no Largo de São Domingos, está a primeira boutique portuguesa da Caudalie – marca francesa conhecida pelos seus produtos cosméticos, para o rosto e corpo, feitos com extractos de uvas e vinha –, que funciona não só como loja, mas também como Day Spa, disponibilizando uma série de tratamentos.

Esta concept store é a primeira deste género da marca no país. O fundador, Bertrand Thomas, escolheu o Porto por se tratar de uma cidade com uma "uma forte presença do vinho e sua produção, identificando-se completamente com a filosofia da marca Caudalie", explica a directora geral da marca em Portugal, Madalena Gusmão.

A escolha do espaço foi estratégica, já que a boutique fica no caminho entre a Baixa e a Ribeira, uma zona onde podem "comunicar o conceito a todos os turistas que visitem a cidade, bem como aos locais". Além disso, quando visitaram o edifício – que, em tempos, foi uma drogaria – foi "amor à primeira vista".

A decoração ficou a cargo de uma equipa interna de arquitectura da marca, em França, que desenhou e definiu todo o projecto, colaborando com arquitectos locais para coordenar os trabalhos. O resultado é um espaço que conjuga o espírito francês da marca e alguns detalhes tipicamente portugueses, nomeadamente no mobiliário, que foi aproveitado da antiga vida do espaço, e o lavatório em pedra lioz.

© DR O lavatório em pedra lioz é uma peça central na loja

O resultado é uma concept store que pretende proporcionar aos clientes uma experiência única. Fazem "um scanner de diagnóstico de pele exclusivo Caudalie que avalia variados parâmetros cutâneos" e no Day Spa, uma espécie de spa urbano, disponibilizam "tratamentos de rosto e de corpo", onde usam, exclusivamente, produtos da marca.

Quem visitar o espaço pode encher os sacos com os produtos cosméticos da Caudalie e o livro da autoria da co-fundadora Mathilde Thomas. Mas o grande destaque é o facto de ser possível, sem sair da loja, e apenas descendo ao piso inferior, receber massagens, onde são aplicadas técnicas e protocolos internacionalmente reconhecidos dos spas internacionais – onde a marca já está representada – e adaptados a este formato.

Todos os tratamentos são feitos por vinoterapeutas – formadas em Bordéus, nos SPAS Les Sources de Caudalie –, que dividem o seu tempo entre duas cabines. Existem "vários tratamentos de rosto antienvelhecimento, manchas ou tipologia de pele, mas também de corpo, consoante as especificidades das clientes em questão".

© DR Os clientes encontram, no piso inferior da loja, uma pequena sala de espera e duas cabines

Entre os tratamentos disponíveis, destaca-se o de rosto Resveratrol Lift, "uma modelagem lifting inteiramente manual que redefine o oval do rosto e estimula a renovação celular, onde é realizada uma técnica japonesa de massagem aplicando o palpé-rollé e outros movimentos, bem como uma máscara térmica que, no final, deixa os clientes com as rugas atenuadas e um aspecto lifting", descreve Madalena.

Os tratamentos, que estão divididos entre os de rosto e os de corpo, podem ter duração de cerca de 50 minutos e custam, geralmente, 89€ ou 128€, caso tenham duração de 80 minutos. É possível fazer marcação directamente na loja e online, ou comprar vouchers para oferecer ou usar mais tarde.

Largo de São Domingos, 99 (Porto). 22 208 5127. Dom-Qua 10.00-19.00 / Qui-Sáb 10.00-21.00.

+ Os melhores hotéis com spa no Porto

+ 25 sítios para cuidar de si no Porto (e arredores)