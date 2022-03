Caves Cockburn’s voltam a abrir com provas de vinho e piqueniques

As maiores caves de vinho do Porto da zona histórica de Vila Nova de Gaia voltam a ter visitas guiadas, provas de vinhos com chocolate e piqueniques no pátio.

O grande armazém de envelhecimento da Cockburn’s é o mais extenso de todo o quarteirão histórico de Vila Nova de Gaia. É impossível não nos sentirmos minúsculos por entre as filas e filas dos milhares de cascos de vinho do Porto que envelhecem sob o seu enorme tecto. O Centro de Visitas, detido pela família Symington, volta agora a promover visitas guiadas, provas de vinho do Porto, piqueniques no pátio com produtos tradicionais, e, ainda, a possibilidade de conhecer a arte da tanoaria, com os mestres tanoeiros que trabalham diariamente no local.

A visita guiada vai dar a conhecer a história da marca, com alguns registos, datados de 1930, de John Henry Smithes – figura conhecida como o "cowboy do Douro", que desafiou algumas das regras da produção de vinho do Porto. Poderá também saber mais sobre a família Symington e as particularidades do terroir do Douro.

© João Margalha Armazéns das Caves Cockburn's

Além de conhecer o armazém – que comporta 6518 pipas de vinho do Porto em estágio, assim como o equivalente a 10.056 pipas em balseiros, que permitem manter o tradicional envelhecimento em cascaria de carvalho avinhada –, poderá assistir ao trabalho realizado por uma equipa de sete mestres tanoeiros, que empregam as mesmas técnicas e ferramentas dos seus antepassados.

Depois da visita, é o momento da prova. Com degustações disponíveis desde 15€ (estando a visita sempre incluída no preço), o Centro de Enoturismo sugere na sua reabertura uma degustação premium, com pairing com chocolate. A prova "3 Portos 3 Chocolates" (23€) harmoniza os vinhos Cockburn’s Fine White, Tawny 10 anos e um Vintage Quinta dos Canais com três bombons escolhidos criteriosamente para o momento. Na Sala John Smithes, poderá também realizar uma prova com uma selecção de queijos e três vinhos do Porto Vintage da casa Cockburn’s (50€).

© DR Prova de vinhos e chocolate na Cockburn's

O pátio da Cockburn’s continua a ser um espaço ideal para um piquenique. O menu inclui pão rústico, presunto, queijo do Alentejo, azeitonas biológicas, paté de atum, fruta e chocolate com recheio Cockburn’s Special Reserve, entre outros petiscos. Para acompanhar, o cesto integra dois copos de Altano Douro DOC, assim como dois cálices de Cockburn’s Special Reserve. Custa 32€ para duas pessoas, havendo a possibilidade de o piquenique ser adaptado apenas para uma pessoa (20€), para crianças (12€) e para vegetarianos (19€).

A pensar nas famílias (dois adultos e duas crianças), a Cockburn’s criou um guião adaptado para captar a atenção dos mais novos, reservando ainda um momento de “prova” especial com sumo, enquanto os adultos usufruem das suas degustações. A entrada custa 3€ para os mais pequenos, havendo um desconto de 10% para os adultos. Está também pensado um menu de piquenique especial para família, pelo valor de 35€.

As Caves Cockburn’s estão abertas das 09.30 às 18.00, com a última visita a ser admitida às 17.30. As marcações das visitas podem ser feitas através do site, via telemóvel (913 007 950) ou email (cockburnslodge@cockburns.com).

