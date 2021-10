Caves de vinho do Porto da Burmester reabrem com mini-museu

As caves em Vila Nova de Gaia voltam a abrir após obras de remodelação, com novidades: um pequeno museu com máquinas antigas e uma nova área de exposição.

Com quase três séculos de existência, a Burmester está agora a mostrar um pouco mais da sua história nas caves de vinho do Porto, situadas em Vila Nova de Gaia. O remodelado espaço oferece novos motivos de visita para quem quiser conhecer o universo desta marca emblemática de vinho.

A Sogevinus, grupo que também engloba marcas como a Cálem, a Kopke, a Barros ou a Quinta da Boavista, aproveitou o tempo de confinamento para fazer obras de remodelação e dar um novo uso a algum património histórico da Burmester, que estava em arquivo. Entre as novidades está a criação de um mini-museu composto por máquinas antigas, usadas no processo de vinificação, incluindo a fase de engarrafamento e de rotulagem.

© DR Máquina de molde para garrafas

Aqui, os visitantes terão a oportunidade de compreender os vários passos desse processo e de descobrir os métodos aplicados na génese da produção do vinho do Porto. Uma nova área de exposição, baseada no arquivo histórico da empresa, é também outro dos pontos de interesse da visita, com material como correspondência, rótulos antigos, fotografias e documentos vários que testemunham a actividade da Burmester ao longo dos séculos.

© DR Caves Burmester

Nas caves poderá ver o balseiro mais antigo do grupo Sogevinus, objecto que data de 1883 e que foi oferecido pelo pai de Henriqueta Guedes ao seu genro, Gustavo Burmester, como dote de casamento. Durante a visita, vai também passar pelos tonéis onde o vinho do Porto é envelhecido. Alguns deles têm a particularidade rara de serem feitos em madeira de castanheiro (em vez do tradicional carvalho), onde é possível sentir um aroma provocado pela evaporação do álcool através da madeira – fenómeno conhecido como "angel's share".

© DR Caves Burmester

Para além da visita convencional, é possível agendar visitas privadas que dão acesso à garrafeira histórica e ao terraço, onde são feitas provas de vinho exclusivas. Aqui, além de se deslumbrar com a vista sobre o Porto, pode descobrir um pedaço da região do Douro na cidade, já que estão plantadas algumas videiras vindas directamente da Quinta do Arnozelo, a quinta da Burmester localizada no coração duriense.

© DR No terraço são feitas provas exclusivas

As visitas às caves Burmester estão disponíveis em seis idiomas: português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Pode reservar online a visita clássica (13€), com prova de dois vinhos do Porto, a visita premium (17€), com prova de chocolates e de três vinhos do Porto, ou a visita exclusiva (20€), com prova de dois vinhos do Porto especiais (um Vintage e um Tawny envelhecido).

Largo Ponte Luiz I (Vila Nova de Gaia). 91 328 8994. Todos os dias 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

