Caves Graham’s e Quinta do Bomfim voltam a receber visitas

As Caves Graham’s e a Quinta do Bomfim – dois centros de enoturismo da Symington Family Estates – estão novamente de portas abertas e disponíveis para receber visitas do público. Para celebrar a reabertura, as visitas guiadas são gratuitas nas manhãs de domingo, experiência que pode ser complementada com as restantes ofertas dos espaços.

Em Vila Nova de Gaia, as Caves Graham's e o restaurante Vinum partilham morada, por isso, muitas das experiências envolvem ambos os espaços. É o caso do programa de almoço, que começa com uma visita às caves, passa pela sala de provas para uma degustação e acaba com um menu especial no restaurante. Para acompanhar a refeição, há uma selecção de vinhos Douro DOC. A experiência tem o valor de 55€.

Um outro programa disponível diariamente inclui jantar, visita privada pelo lodge da Graham's, uma prova de vinhos e um momento para beber um Porto tónico no terraço do restaurante. A noite termina com um jantar, com quatro momentos completamente personalizados, tudo por 190€.

Já na Quinta do Bomfim, no Douro, existem três trilhos pedonais, com vários graus de dificuldade, que dão a conhecer o trabalho que a Symington tem vindo a desenvolver para salvaguardar a diversidade genética das castas do Douro. Os passeios pelas vinhas incluem a oferta de material e têm um custo de 5€.

Existe ainda a possibilidade de, por 35€, fazer piqueniques no terraço e, por 17€, participar numa visita guiada ao espaço, seguida de uma prova de vinhos.

Os centros de visita de ambos os espaços estão abertos das 09.30 às 19.30, com a última visita a ser admitida às 18.00. É necessário fazer reserva online ou através dos emails grahams@grahamsportlodge.com e quintadobomfim@symington.com.

+ Os melhores museus no Porto

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade