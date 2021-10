Caves Graham's recebem masterclass de cocktails

Saber fazer cocktails é sempre um bom truque para se guardar na manga. Para quem precisa de uma ajudinha, as Caves Graham's vão acolher uma masterclass de cocktails. A primeira sessão está marcada para esta quinta-feira, dia 28 de Outubro, às 19.00.

O responsável pela sessão será Nelson Matos, bartender no The Royal Cocktail Club, que vai ensinar aos participantes do workshop quatro formas diferentes de preparar cocktails feitos à base de vinhos do Porto Branco e Ruby.

A acção acontece na Sala Vintage das Caves Graham's, "uma das mais exclusivas e especiais daquele Centro de Visitas", lê-se em comunicado. Durante a masterclass vão ser utilizados o Graham’s Nº5 e o Graham’s Nº12, dois vinhos que foram "criados especialmente para mixologia e para os apreciadores não tradicionais do vinho do Porto".

O workshop tem uma duração de aproximadamente uma hora e meia. A inscrição deve ser feita através de email (grahams@grahamsportlodge.com) ou telefone (22 377 6490) e a participação tem o custo de 35€, valor que inclui materiais e a oferta dos vinhos usados.

+ Cinco cocktails para fazer em casa

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal