O Centro de Interpretação do Românico vai ser ampliado, com a construção de um novo espaço exterior e interior, destinado a acolher o acervo patrimonial e as actividades culturais da Rota do Românico.

O local escolhido para a ampliação corresponde ao miolo de um quarteirão a norte do Centro de Interpretação do Românico, numa nova centralidade da vila de Lousada, a "Praça do Românico". Esta praça, com assinatura do gabinete de arquitectura Spaceworkers, vai permitir a comunicação e a interligação física com o edifício existente.

Um espaço-contentor será erguido no miolo do quarteirão, camuflado por um manto verde, sobre o qual serpentearão escadas e rampas, num percurso lúdico entre as duas cotas do lote. A cota alta vai ter diversos espaços de estar e de lazer, enquanto a mais baixa, na única face visível da massa construída, disporá de uma pequena praça, para a qual o edifício do Centro de Interpretação se abrirá.

O espaço interior vai incluir várias áreas de armazenagem e de apoio, dispostas em torno da nave central, com destaque para o espaço que permitirá a realização de eventos culturais e para o espaço de arquivo/exposição de bens patrimoniais da Rota do Românico, onde serão feitas visitas guiadas.

O concurso público de ampliação do Centro de Interpretação do Românico e de regeneração urbana da sua envolvente foi publicado em Diário da República, no dia 7 de Setembro. Tem um prazo de execução de 540 dias e um valor base (sem IVA) de 3,2 milhões de euros, co-financiado por fundos europeus (Norte 2020) e pelo Município de Lousada.

