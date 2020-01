Centro de Recolha Animal do Porto já está pronto

Os cães e os gatos da Invicta têm agora um novo espaço para viver enquanto esperam por um dono que os acompanhe a vida toda. A obra do Centro de Recolha Oficial de Animais do Porto, em Campanhã, está concluída e a nova infra-estrutura vai começar a funcionar em breve, "logo que estejam instalados os equipamentos veterinários e o mobiliário", avança a autarquia.

© Câmara Municipal do Porto

As instalações do actual canil na rua de São Dinis, no Carvalhido, vão ser substituídas pelas novas instalações, junto ao Viveiro Municipal (Rua das Areias) ainda no primeiro trimestre do ano. De acordo com a informação divulgada pela Câmara Municipal do Porto, o novo espaço conta com 220 boxes para cães - mais 126 do que no actual canil -, bloco cirúrgico para esterilização de cães e gatos, sala de enfermagem independente para tratar e acompanhar os animais alojados, zonas de exercício e sociabilização e uma área de tosquia e higiene.

Tudo isto vai permitir ainda que, em articulação com a Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), as novas instalações recebam animais em quarentena provenientes de outros países.

© Câmara Municipal do Porto

Recorde-se que esta obra começou há mais de dois anos e está integrada na valorização da zona oriental da cidade.

+ Os melhores sítios pet-friendly no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.