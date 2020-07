Centro Português de Fotografia revela curiosidades sobre o edifício e a colecção

Sabia que a Biblioteca Pedro Miguel Frade, inserida no Centro Português de Fotografia, tem um exemplar de um dos primeiros livros portugueses sobre ensino da fotografia? Ou que, na Páscoa de 1875, os reclusos da antiga Cadeia da Relação foram autorizados a jantar com as famílias nos corredores? Estas são apenas duas curiosidades que, desde Maio, têm vindo a ser partilhadas online no âmbito do projecto #CPFactos da instituição.

A ideia é apresentar “factos curiosos e insólitos que nem aqueles que já visitaram o Centro Português [de Fotografia] conhecem”, descrevem em publicação no Facebook. O projecto proporciona um olhar privilegiado sobre o histórico edifício, que funcionou como prisão entre o século XVIII e XX e acolheu ilustres como o escritor Camilo Castelo Branco ou o jornalista e político João Chagas. São desvendados segredos da sua estrutura, como o acesso às enxovias que, até 1861, era feito por alçapões, e de divisões como a saleta, pensada para acolher mulheres de elevada posição social, mas que acabou por receber mulheres de classe baixa por ser num corredor e, assim, “completamente devassada”.

Além disso, o #CPFactos inclui curiosidades sobre a colecção do museu, nomeadamente um conjunto raro de antigas máquinas fotográficas, ou da fotografia propriamente dita, que ali reside desde 1997. Se ficou com a pulga atrás da orelha, dê um salto ao CPF para ver o espaço ao vivo e visite as exposições Jogo de Espelhos, que relaciona a fotografia com a concepção fragmentada de cidade, até 13 de Setembro, e Hollywood Icons: Fábrica de Estrelas, conjunto de 161 retratos de nomes icónicos do cinema, até 20 de Setembro.

+ Centro Português de Fotografia vai ter exposição dedicada aos ícones de Hollywood

+ Galerias de arte que deve conhecer no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story