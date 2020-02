Centro Português de Fotografia vai ter exposição dedicada aos ícones de Hollywood

Hollywood Icons: A Fábrica de Estrelas, uma exposição inédita com retratos dos maiores nomes da história do cinema, chega ao Porto no próximo dia 6 de Março. Depois de passar pelo Brasil, Itália e Alemanha é a vez da Invicta receber as fotografias que fazem parte do espólio da Fundação John Kobal.

Nesta mostra, que estará patente no Centro Português de Fotografia, vai poder ver 161 retratos dos principais nomes da história do cinema, para além de conhecer também quem estava por de trás das câmaras.

A exposição trazida pela Terra Esplêndida e com curadoria de Simon Crocker e Robert Dance promete fazer as delícias dos amantes de cinema ao transportá-los desde os anos 20 à década de 60, a era de ouro de Hollywood.

Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Audrey Hepburn, Greta Garbo, Joan Crawford, Gary Cooper, Clark Gable, Marlene Dietrich, Hedy Lamarr, Lauren Bacall, Sophie Loren, Marcello Mastroianni, Burt Lancaster e Ava Gardner são algumas das estrelas retratadas nas fotografias, organizadas por épocas, na sua maioria a preto e branco.

© Fundação John Kobal

Mas o foco não é apenas nas estrelas que arrastavam multidões até às salas, mas também de quem estava atrás da câmara fotográfica e "construiu a imagem glamorosa que as levou à fama”, lê-se na página da Terra Esplêndida. Assim, será possível encontrar trabalhos de 50 fotógrafos entre eles George Hurrell, mestre da sombra e luz, Clarence Sinclair Bull, dirigente do estúdio de fotografia Metro-Goldwyn-Mayer durante 40 anos, Laszlo Willinger e Ted Allan. É também uma exposição que introduz a vida e a carreira do coleccionador John Kobal (1940-1991).

Rui Pereira, elemento da equipa de produção cultural da Terra Esplêndida, adiantou à Time Out que um dos curadores da exposição, Simon Crocker, "vai estar em Portugal para fazer algumas visitas guiadas" assim como Mário Augusto, "um especialista em cinema de Hollywood, que fará visitas guiadas duas vezes por mês".

© Fundação John Kobal

+ Exposições a não perder no Porto

+ Três exposições de Pedro Cabrita Reis para ver no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.