Chef Rui Paula ensina a fazer receitas online

Numa altura em que o chef Rui Paula não pode receber clientes nos seus restaurantes, chega até às suas casas através do projecto DOP em Casa, a trabalhar todos os dias em take-away e na Uber Eats. Mas agora está presente também de forma virtual, a ensinar receitas para motivar as pessoas a ficar em casa.

"Ficar em casa é um dever de todos. Porque não reinventar-se na cozinha? Irei contribuir para que os seus dias tenham mais motivação e criar pratos variados", diz o chef portuense nas redes sociais. Os vídeos estão a ser partilhados no Facebook e no Instagram.

Desde que começou a lançar estes vídeos a 22 de Janeiro, Rui Paula já deu dicas para cozer e preparar o polvo e ensinou a fazer receitas de salada de polvo e de filetes de polvo com arroz do mesmo. Ter um chef com duas estrelas Michelin a partilhar as suas receitas é um pequeno luxo, por isso, aproveite e meta as mãos nos tachos.

