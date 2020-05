Chef Rui Paula reabre restaurantes a 2 de Junho

Mais de dois meses depois de ter fechado as portas dos restaurantes devido à Covid-19, o chef Rui Paula já tem data para as reaberturas.

A 2 de Junho, terça-feira, o famoso chef abre as portas dos restaurantes DOC no Douro, DOP no Porto e da Casa de Chá da Boa Nova em Leça da Palmeira, recentemente distinguida com a segunda estrela Michelin.

"Estamos cuidadosa e exaustivamente a implementar as normas de higienização que assegurem a mais completa protecção e segurança, mas também o máximo conforto para todos", lê-se na página de Instagram. É aqui que o chef tem partilhado várias receitas que pode experimentar em casa enquanto os restaurantes não abrem.

