Chineleiras: nasceu uma marca de chinelos de ráfia personalizados

Como tantas outras marcas, também esta nasceu em plena pandemia. Tudo porque Rita Malheiro se viu "desempregada, sem muito que fazer e com vontade de criar algo novo", conta.

A avó, que neste momento tem doença de Alzheimer, e uma vida inteira dedicada à confecção de chinelos, foi a inspiração para avançar com a Chineleiras. "Lembro-me de passar longas horas sentada no alpendre da nossa casa a ouvir as suas histórias de quando fazia e vendia chinelos".

O primeiro passo foi "tentar fazer a base dos chinelos", mas a técnica obrigou Rita Malheiro e Liliana Ribeiro, uma amiga que entretanto se juntou ao negócio, a procurar alguém da área que as pudesse auxiliar.

A coisa deu-se e a marca está a dar os primeiros passos. Os modelos, feitos de ráfia, são personalizados à mão com "pompons coloridos, elementos ligados ao mar ou macramé em algodão", entre outros.

Os preços variam entre os 25€ e os 35€ e as encomendas devem ser feitas através do Instagram.

