Chocolate, cerveja e cartas de amor: é assim que a Musa celebra o Dia dos Namorados

A Musa faz de tudo para não baixar os braços nem fechar as torneiras de onde corre a cerveja. Na semana mais melosa do ano, a cervejeira de Marvila decidiu agradar a todos, aos que gostam de clichés e aos que celebram a data com alguma ironia, com um pack que inclui a santíssima trindade do romance moderno: chocolate, uma carta de amor e, claro, cervejas.

O pack especial (14,90€) vem bem recheadinho com seis cervejas Musa: a Eye of the Lager, Twist & Stout, Red Zeppelin, Born in the IPA, Frank APA e a novíssima e romântica Barley White. Além disso, inclui ainda um chocolate da Chocolataria Equador e, claro, uma carta de amor.

©DianaMendes

As cartas são assinadas por artistas portugueses, todas diferentes, tendo as escolhas recaído sobre Chico da Tina, Conan Osiris, Cláudia Guerreiro (Linda Martini), Luís Severo e Surma. No acto da encomenda é possível escolher qual a carta que quer fazer acompanhar a cerveja e o chocolate, seja para celebrar sozinho ou na companhia do seu mais-que-tudo.

As encomendas devem ser feitas no site até ao dia 10 de Fevereiro, até à meia-noite, para que cheguem a tempo da efeméride que se celebra no domingo, 14.

