Ciclo Warm Up vai trazer a música de volta à cidade

Para animar o Verão dos portuenses, a Câmara Municipal do Porto criou o ciclo Warm Up, um evento que antecipa e antecede a Feira do Livro do Porto. Entre 16 de Julho e 22 de Agosto, vai poder contar com programação musical nos jardins do Palácio de Cristal e da Casa Tait.

No total, são seis fins-de-semana em que vai poder percorrer diversas sonoridades, desde o jazz ao blues, passando pela música do mundo, a spoken word e a música de dança. A programação arranca nos dias 16, 17 e 18 de Julho, na Casa do Roseiral, na Concha Acústica e no Lago dos Cavalinhos, e vai ser dedicada à spoken word. Actuam, nestes três dias, Mao-Mao, Nómada Urbe, A Flor do Lácio e Rui Reininho.

Já entre 23 e 25 de Julho, está de volta o Festival Porta-Jazz, uma edição ao ar livre organizada, como sempre, pela Associação Porta-Jazz. Ainda não foi anunciada a programação, mas sabe-se que vão acontecer 14 concertos, que envolvem cerca de 60 músicos. O Porto Blues Fest está marcado para o fim-de-semana seguinte, mas ainda só está confirmada a presença de Budda Power Blues e Maria João, no sábado, 31 de Julho.

O Museu da Cidade e a Casa Tait vão acolher mais uma edição do Elétrico. Nos dias 7 e 8 de Agosto, pode contar com música electrónica de produtores e DJs nacionais, como Rui Vargas, Pedro Tenreiro, Alex Fx, Diana Oliveira, Helena Guedes, Rui Trintaeum, Serginho e Xinobi.

As músicas do mundo vão estar em destaque no fim-de-semana de 13 a 15 de Agosto, como antecipação do Festival WOMEX - The World Music Expo, um dos maiores e mais reconhecidos eventos da indústria musical a nível mundial, que em princípio acontecerá no Porto no próximo Outubro. A programação acaba com um Piquenique Dançante Sobre a Relva, nos jardins da Casa Tait, nos dias 21 e 22 de Agosto.

+ Feira do Livro do Porto regressa aos Jardins do Palácio de Cristal

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade