Feira do Livro do Porto regressa aos Jardins do Palácio de Cristal

De 27 de Agosto a 12 de Setembro, a Feira do Livro volta a instalar-se à sombra das árvores dos jardins do Palácio de Cristal.

As principais novidades da edição deste ano da Feira do Livro do Porto serão reveladas esta sexta-feira, Dia Mundial do Livro, mas as datas já são conhecidas. Entre 27 de Agosto e 12 de Setembro, a feira regressa aos jardins do Palácio de Cristal, numa edição que será precedida por seis fins-de-semana de música.

Numa convocatória para a apresentação da iniciativa Warm Up, nome atribuído ao ciclo de programação musical, o município avança que o evento preliminar vai decorrer entre 16 e 22 de Agosto, antecipando a edição de 2021 da Feira do Livro. Através da palavra e da música, o Warm Up vai acolher festivais e actividades que não puderam ser realizadas no actual contexto.

Em 2020, a Feira do Livro do Porto decorreu com limitação de entradas e recebeu cerca de 100 mil visitantes. À data, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou que a edição de 2021 vai homenagear o escritor portuense Júlio Dinis.

