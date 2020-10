Ciclovia da Avenida da Boavista vai ser prolongada

A primeira fase de intervenção na ciclovia da Avenida da Boavista vai arrancar agora com o prolongamento até à Avenida do Dr. Antunes Guimarães.

A Câmara do Porto pretende acrescentar, até ao final de 2020, cerca de 35 quilómetros de percursos cicláveis, integrados no plano de expansão da Rede Municipal para Bicicletas e outros Modos Suaves de Transporte. No total, com a rede já existente, ficarão aproximadamente 54 quilómetros.

A primeira fase de intervenção na ciclovia da Avenida da Boavista vai agora ter início, com o prolongamento até à Avenida do Dr. Antunes Guimarães. A obra prevê a aplicação de um pavimento composto por misturas betuminosas, com uma elevada concentração de material reciclado, contribuindo assim para "uma crescente consciencialização da importância da reciclagem dos resíduos de construção", assinala o portal municipal.

O projecto da Rede Municipal para Bicicletas e outros Modos Suaves de Transporte prevê a criação de dois percursos nascente-poente e três percursos norte-sul, cobrindo o território municipal e unindo os principais pontos de interesse do Município. Para além da ampliação da rede de ciclovias, foi alargada a área de teste à circulação de bicicletas nos corredores BUS, após o balanço positivo do projecto-piloto realizado na Rua de Costa Cabral.

+ Porto vai ter mais áreas pedonais e mais 35 km de ciclovias

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal