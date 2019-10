Cinco motivos para conhecer a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro

Admirar os socalcos, ouvir o rio e provar os melhores produtos da região são algumas das coisas que pode fazer quando visitar a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro, num dia ameno de Outono. Curioso? Então leia o que se segue.

1. Faça uma visita guiada e uma prova de vinhos

A visita guiada está disponível em três horários (às 10.45, às 12.15, às 15.30 e às 17.00, este último só está em vigor até final de Outubro) e custa 16€. Inclui uma visita à adega do ano de 1764, ao Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim, onde há mais de 500 peças que retratam o ciclo do vinho do Porto, à sala de barricas e à garrafeira subterrânea. Se quiser juntar à visita uma prova de vinhos, há vários programas à escolha. O mais acessível fica por 20€ e pode provar um branco, um tinto e um reserva tinto.

© DR

2. Mexa as pernas no circuito pedestre

Ir ao Douro não é só comer e beber. O circuito pedestre da Quinta Nova, com três rotas que se estendem ao longo de oito quilómetros, é uma boa forma de fazer exercício, ao mesmo tempo que explora a quinta. E já que se fala em comida, pode passar na recepção e pedir cestos antes de começar a caminhada. Vai encontrar pomares pelo caminho onde pode e deve apanhar fruta fresca.

© DR

3. Veja o pôr-do-sol no Patamar Kitchen

No ano em que comemora os 20 anos na família Amorim, a Quinta Nova apresenta o Patamar Kitchen, uma zona tranquila com uma vista de cortar a respiração, mesmo em frente à sala de provas. Dica: sente-se por lá a ver o pôr-do-sol, beba um copo de vinho e aproveite para provar uns queijos e uns enchidos antes de seguir para o restaurante.

© DR

4. Jante no Conceitus Winery Restaurant

Com uma carta da autoria do chef André Carvalho, o Conceitus Winery Restaurant é uma das estrelas da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Crocante de codorniz com cogumelos silvestres, carré de borrego com puré de batata doce, na foto, e panacota de laranja com creme de café são alguns dos pratos que pode provar. Há um menu de degustação de três momentos a 46€ e outro de cinco, a 76€. As harmonizações vínicas podem ser com quatro (28€) ou seis vinhos (42€) da Quinta Nova.

© DR

5. Durma num dos quartos desta Wine Luxury House

Nesta casa senhorial de 1795 há apenas 11 quartos para alojamento. Todos têm vista para a vinha (a quinta tem 120 hectares e 85 são de vinha plantada) e para o rio. Até 2 de Novembro, o quarto duplo terrace fica a 199€ e, a partir de 3 de Novembro, a 170€.

© DR

