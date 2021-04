Cineteatro do Campo Alegre reabre este mês

A próxima fase do desconfinamento vai permitir que os espaços culturais, como salas de cinema e de espectáculos, reabram portas e recebam novamente público. É o caso do Teatro Municipal do Porto, mais concretamente, do pólo do Campo Alegre, que vai exibir – a partir de 19 de Abril e até 13 de Maio – um ciclo de cinema dedicado a Joseph Losey.

O cineasta americano, radicado no Reino Unido, marcou as décadas de 1960 e 1970 com os seus filmes. O cineteatro do Campo Alegre vai recordá-lo com seis longas-metragens que revolucionaram o cinema inglês e europeu. Todas vão ser exibidas em cópias digitais restauradas e recuperadas pela Leopardo Filmes e a Medeia Filmes, instituições responsáveis por este ciclo.

O primeiro filme a estar disponível é Prisão Maior (1960), nos dias 19 e 26 de Abril e a 3 de Maio; a 20 e 27 de Abril e 3 de Maio é a vez EVA – Director’s Cut (1962) estar em destaque; O Criado (1963) vai estar em exibição a 21 e 28 de Abril e 5 de Maio; nos dias 22 e 29 de Abril e 4 de Maio poderá assistir a Acidente (1967); Mr. Klein (1976) está disponível a 23 e 30 de Abril e 4 de Maio; e, para fechar o ciclo, pode contar com The Go-Between - O Mensageiro (1971), a partir de 13 de Maio.

