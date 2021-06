Circo contemporâneo vai invadir Braga, Barcelos, Guimarães e Famalicão em Julho

Durante o mês de Julho, Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão vão ser o palco de 26 apresentações, todas de entrada gratuita, graças ao festival internacional Vaudeville Rendez-Vous, marcado para os dias 19 a 24 de Julho.

Com um total de 13 espectáculos agendados – com duas estreias absolutas e cinco nacionais –, o evento também vai contar com actividades de mediação, nomeadamente, quatro oficinas de criação aberta a todo o tipo de público, duas masterclasses orientadas para profissionais das artes, uma oficina dirigida a malabaristas e skaters, e uma sessão de pitching entre criadores e programadores.

Um dos grandes destaques da programação é a apresentação do projecto de cooperação europeu Circuslink – desenvolvido pela Archaos (Bienal de Circo de Marselha, França), Festival Dynamo (Dinamarca), Letni Letna (República Checa) e Teatro da Didascália (Portugal) –, marcada para 21 de Julho, às 15.00, no Jardim do Paço dos Duques, em Guimarães. É neste contexto que o festival vai receber a estreia absoluta de Váld, da companhia sueca Right Way Down, e o espectáculo Otus, da companhia portuguesa Oliveira & Bachtler.

Ao longo das várias edições, o evento tem vindo a apostar em propostas artísticas que apontam para a descoberta de novas formas, reinventando os padrões estéticos e técnicos habitualmente associados ao circo. Para a edição de 2021, o festival distingue Étienne Tribu com uma bolsa de criação, que resultou no espectáculo Là-bas, que se vai estrear em Portugal, no dia 22 de Julho, no Jardim do Paço dos Duques, em Guimarães. Passa ainda pelo Parque da Devesa, em Famalicão (23 de Julho, às 19.00), e pelo Parque Radical, em Barcelos (24 de Julho, às 11.00).

Ao longo do festival, também se vai estrear pela primeira vez em Portugal o espectáculo Random, criado pelo duo constituído pelo francês Joel Martí e o espanhol Pablo Molina. Pode ver a sua performance no Parque da Devesa, em Famalicão, no dia 22 de Julho, às 22.00. Será também levada ao Jardim do Paço dos Duques, em Guimarães (23 de Julho, às 22.00), e à Praceta Francisco Sá Carneiro, em Barcelos (24 de Julho, às 22.00).

O espectáculo do colectivo francês G. Bistaki, intitulado Baïna[na], vai ter a sua estreia nacional na Praceta Francisco Sá Carneiro, em Barcelos (23 de Julho, 22.00), passando também pelo Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, no dia 24 de Julho (22.00).

Também poderá assistir a Wake Up, performance que junta Contentin Diana e Leonardo Ferreira, que acontece a 24 de Julho (11.00) no Museu D. Diogo de Sousa (Braga), e no mesmo dia, às 19.00, no Parque da Devesa, em Famalicão. Já Pulse, um espectáculo de Cia Kiaï, será apresentado no Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, no dia 22 de Julho (22.00), com actuação também marcada para 23 de Julho (22.00), no Parque da Devesa, em Famalicão.

Os seis restantes espectáculos, Roll with it, 3D, Copyleft, Otus, Rizoma e Espera, serão apresentados por companhias e artistas com várias influências e de várias nacionalidades: portuguesa, espanhola, inglesa, francesa e norte-americana.

Todas as actividades acontecem ao ar livre e são de entrada gratuita. No entanto, a lotação é limitada e é necessário reservar os bilhetes previamente. A programação completa está online. Se quiser garantir o seu lugar nos espectáculos, visite os sites dos municípios: Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

