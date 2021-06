Porto vai ter espectáculos gratuitos de circo contemporâneo ao ar livre

O festival Trengo está de volta ao Porto. A maioria dos espectáculos vai acontecer nos jardins do Parque do Covelo, entre 28 de Junho e 4 de Julho.

No ano passado, o Trengo – Festival de Circo do Porto mudou de data, de extensão temporal e chamou-se Trengolas, mas permaneceu vivo. Está agora de volta com o formato original, a decorrer de 28 de Junho a 4 de Julho, com estreias nacionais e internacionais. Serão dez os espectáculos, que corresponderão a 19 apresentações de circo contemporâneo para toda a família. A produção está a cargo da companhia Erva Daninha, em co-produção com a Ágora, e o apoio da DGArtes.

Os espectáculos serão apresentados nos jardins do Parque do Covelo, com a excepção de um – Pum our le Meilleur e Pour le Pire, da companhia francesa Cirque Aïtal, sobe ao palco do Rivoli a 30 de Junho, com acesso presencial pago, mas também com transmissão online. O acesso aos restantes espectáculos é gratuito, mediante marcação obrigatória, através do email reservastrengo@gmail.com.

No Parque do Covelo, a produção Recantos será mostrada nos dias 28 (19.00) e 29 de Junho (10.15), com direcção artística de Daniel Seabra e Vasco Gomes. Da Espanha chegam quatro espectáculos: La Madeja, de Irene de Paz (29 e 30 de Junho, às 18.30), Espera, da autoria de Francesca Lissia e Celso Pereira da Compañia de Circo EIA (3 de Julho, às 12.00 e 16.00), Distans, da estrutura Vol’e Temps (4 de Julho, às 11.00 e 16.00), e ainda Só, de Xampatito Pato (4 de Julho, às 12.00 e 15.00).

Além do espectáculo no Rivoli, a representação francesa no Trengo conta com uma parceria lusitana em L’Autre, da companhia O Último Momento, que junta o português João Paulo Santos e o bailarino de hip-hop Lliasse Mjouti – para ver a 1 de Julho às 19.30 ou 2 de Julho às 18.30.

A PIA apresenta O2 (1 de Julho às 18.30, 2 de Julho às 19.15) e a companhia Quando Sais à Rua estreia o trabalho Vinil (3 e 4 de Julho, 17.00). A Oliveira & Bachtler junta elementos de Portugal e Estados Unidos em Otus Extracts, o espectáculo que Hugo Oliveira e Sage Bachtler Cushman, com a colaboração do criador Luciano Amarelo, vão apresentar a 3 de Julho, às 11.00 e às 15.00.

