Clube de Cinema de Campanhã arranca em Outubro

Campanhã tem um novo clube de cinema comunitário. A partir de 4 de Outubro, as sessões do Clube de Cinema de Campanhã serão quinzenais e com entrada livre, "abertas a todo o público e em registo de cineclube informal". A primeira será dedicada ao filme Taking Off, de Milos Forman.

O projecto do Clube de Cinema começou em Maio de 2021, com "uma primeira aproximação a alunos do 10.º ano de estabelecimentos de ensino em Campanhã - Agrupamento de Escolas do Cerco, Centro Juvenil de Campanhã e a Casa do Vale CrescerSer", conta Sérgio Marques. "A proposta é acompanhar estes alunos até Dezembro de 2022, e realizar sessões de cinema, quinzenalmente, em espaços fora da escola, onde serão exibidos filmes que impulsionem a reflexão e o debate com os jovens de temas sobre a cidadania e a importância de ser mais participativo na construção de um território mais justo, mais crítico e mais empenhado."

A primeira sessão oficial do Clube de Cinema, aberta a toda a comunidade, está marcada para o dia 4 de Outubro, às 21.30. Vai decorrer no Pavilhão da Associação Vitória e Campanhã, na Rua da Levada, na zona de Azevedo de Campanhã. Em exibição vai estar Taking Off, filme realizado por Milos Forman sobre uma adolescente que foge de casa – enquanto a procuram e a tentam compreender, os pais da jovem passam por uma série de situações trágico-cómicas.

A segunda sessão vai acontecer no Bairro do Cerco, com a colectividade Fios e Desafios, e está neste momento "a ser desenhada com os parceiros e com os jovens".

O Clube de Cinema de Campanhã recebeu apoio do programa EEA Grants - Cidadãos Ativ@s, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto. Conta com as parcerias do Instituto de Sociologia do Porto, da Junta de Freguesia de Campanhã e de colectividades locais.

