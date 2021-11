Cockburn's e Belos Aires juntam-se para jantares especiais

A Cockburn's anda a preencher a agenda com eventos e o mais recente, anunciado esta semana, são uns jantares feitos em parceria com o restaurante Belos Aires. A La Mesa foi o nome escolhido para três jantares rústicos, que acontecem no interior do lodge da casa de vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia, nos dias 2, 7 e 18 de Dezembro.

Durante estes serões, "os paladares da gastronomia argentina vão unir-se à tradição do vinho do Porto", lê-se em comunicado. No menu, criado especialmente pelo chef Maurício Ghiglione, "destacam-se as entradas de robalo ao sal, servido com boniatos e picles de tomate e rabanetes, assim como a empanada criolla de carne e yasgua andino (um molho de tomate com uma malagueta dos Andes, típico da Argentina)".

O prato principal será bife de chorizo – um corte famoso no país da América do Sul –, acompanhado com chalotas caramelizadas e puré de mandioca. Para sobremesa, pode contar com maçãs assadas em vinho do Porto, com espuma de queijo de cabra, acompanhadas por um vinho da Cockburn’s que ainda não foi lançado.

Todos os pratos vão ser harmonizados não só com vinhos Cockburn's, mas também com outros rótulos do portefólio da Symington. Para finalizar a refeição, foi pensado um momento de degustação de um Porto Vintage Cockburn’s 1975.

"É entre os cerca de dez mil cascos e nove milhões de litros de vinhos do Porto, naquelas que são as maiores caves da zona histórica de Vila Nova de Gaia", que acontecem estes jantares, limitados a 50 participantes, com o valor de 75€ por pessoa, preço que inclui os vinhos. Os interessados devem fazer reserva através do email (reservas@alamesa.pt).