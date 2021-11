Cockburn's organiza festas em diferentes bares e clubes da cidade

As 'Unexpected Sessions' acontecem no Maus Hábitos, no Ferro Bar e no Plano B, para dar a conhecer os três vinhos do Porto da gama 'Tails of the Unexpected'.

Aponte na agenda: a Cockburn's vai animar as noites portuenses com três festas em diferentes clubes da cidade, para dar a conhecer os três vinhos do Porto da gama Tails of the Unexpected. A primeira noite está marcada para quinta-feira, 18 de Novembro, no Maus Hábitos, a seguir acontece no dia 25, no Ferro Bar, e termina a 9 de Dezembro, no Plano B.

Unexpected Sessions foi o nome escolhido para estes eventos, que vão contar com momentos musicais inspirados pelos vinhos da gama lançada em Julho deste ano: White Heights, Tawny Eyes e Ruby Soho. No Maus Hábitos, a noite começa com um concerto de "pop alegre e sofisticada" de S Pedro, seguido de uma actuação que "combina a tradição e a contemporaneidade nos adufes" das CRUA, e no final, há um DJ set de BENT.

Já no Ferro, a animação começa com os "beats e palavras" de Keso, seguido das "pipas de vinho e cestos de vindimas feitos instrumentos musicais" dos Sons do Douro e, para aquecer a pista, marcará presença Matilde Castro. O alinhamento da última festa, no Plano B, vai contar com a "realidade paralela" de PZ, cujo concerto dá início à noite, o fado de Miguel Bandeirinha e "a electrónica fresh" de EARL.

"As Tails of the Unexpected Sessions surgem como mais uma forma de a Cockburn’s se continuar a destacar no mercado de vinho do Porto e na sociedade como uma marca jovem e irreverente que gosta de fazer as coisas à sua maneira", afirma Andrew May, Brand Manager da marca, em comunicado.

