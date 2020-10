Cockburn's e Musa lançam cerveja envelhecida em cascos de vinho do Porto

A Cockburn's, reconhecida marca de vinho do Porto da Symington Family Estates, e a Musa, cervejeira artesanal de Lisboa, uniram-se para criar uma cerveja "que une o novo e velho mundo", como se lê em comunicado.

Chama-se Remistura e reúne numa garrafa o "blend" dos valores das marcas, já que é envelhecida em cascos de vinho do Porto. O objectivo é conseguir o "equilíbrio entre a tradição e longevidade do vinho do Porto e a irreverência e juventude da cerveja artesanal". Remistura é também o nome da música desenhada pelo DJ Switchdance que, "depois de ter lançado o mix Amolador, se inspira agora em sons gravados na Tanoaria da Cockburn’s, a última em actividade nas Caves de Vinho do Porto, e na vindima da Quinta dos Canais para remisturar este novo e velho mundo", explicam.

A Remistura (4,75€) e a Original (3,75€), a Belgian Golden Strong Ale "de aroma exuberante e teor alcoólico relativamente alto" que é o ponto de partida para esta parceria, podem ser compradas nas Caves Cockburn's e no Vinum, em Gaia, na Fábrica da Musa e na Musa da Bica, em Lisboa, em alguns pontos de venda de cerveja artesanal espalhados pelo país ou na loja online da Musa.

+ Os melhores bares de cerveja no Porto

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal